Cotação do barril Brent desce 2,25% para 74,77 dólares

A cotação do barril de crude Brent para entrega em setembro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,25%, para os 74,77 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar 1,72 dólares abaixo dos 76,49 com que terminou as transações na terça-feira.

Depois de um período de subida, a cotação do Brent entrou em um período de oscilações, perante a incerteza sobre a evolução da pandemia, dado o avanço da variante delta, e a falta de acordo no OPEP+ (grupo que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com aliados, como a Federação Russa) quanto às quotas de produção.

O Ministério da Energia dos Emirados Árabes Unidos (EAU) confirmou hoje que ainda não chegou a entendimento com a Arábia Saudita, que permita desbloquear o impasse no OPEP+, e que continuam as negociações.

Os EAU condicionam o seu apoio à prorrogação do entendimento existente, que acaba em abril de 2022, a um aumento da sua quota de produção.

Sem esta exigência satisfeita, permanece bloqueado o acordo preliminar alcançado entre sauditas e russos para aumentar a produção mensal conjunta da OPEP+ em 400 mil barris diários durante 14 meses, entre agosto de 2021 e setembro de 2022.