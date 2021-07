O Miradouro perfeito para ver o nascer do sol

Considerado internacionalmente como um dos mais belos sítios para assistir ao nascer do sol, o Miradouro do Guindaste está a ser alvo de uma detalhada requalificação que visa potenciar ainda mais este local de excelência para o investimento turístico no concelho de Santana.

Aqui, as paisagens naturais oferecem momentos únicos de paz e de tranquilidade, ao mesmo tempo que se perde na imensidão do oceano. Estes são motivos mais do que suficientes para não adiar uma visita à Costa Norte da Ilha!

Santana, espera por si!

www.cm-santana.com/pt