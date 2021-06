Eduardo Jesus entrega prémio ao projecto 'Banana Glamping'

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, entregou hoje o prémio aos vencedores do 'TTL Super Edition', atribuído ao projecto 'Banana Glamping', que representou a Madeira e que é construído à base do desperdício das plantações de banana.

Trata-se de uma competição nacional de turismo atribui, agora, o prémio de 5.000 euros e mentorias regulares com o objectivo de ser implementado no seu território.

Organizado pela Associação Fórum Turismo, em parceria com o Super Bock Group e o Turismo de Portugal, a competição foi constituída por três fases.

Este projecto foi seleccionado e premiado a nível nacional pela inovação que incorpora e que está em linha com o pensamento turístico da Madeira". Eduardo Jesus

Em relação ao projecto 'Banana Glamping', pela sua especificidade, é considerado pelos promotores o espaço ideal para relaxar e viver a história da banana, enquanto degusta e participa em toda a dinâmica em volta das bananeiras, incitando à consciência sustentável e social, preservando recursos e tradições locais, dando protagonismo às comunidades residentes.

Uma equipa de investigadores e promotores, que tendo formação na área do turismo, marketing digital e mesmo da engenharia, complementam esses saberes e colocam à disposição de um projecto com estas características. É bom quando sentimos que há sangue novo no sector, com novas ideias, novas formas de abordagem e novos conceitos de oferta, acima de tudo com esta transversalidade da relação entre o sector turístico e, neste caso em particular, o sector primário". Eduardo Jesus

Inicialmente, terá quatro glampings, até o máximo de quatro pessoas por unidade. Além disso, entre outras ofertas, terá igualmente uma zona de refeições para pequenos almoços e convívios.

A equipa do projeto madeirense é composta por três jovens: André Lopes, Catarina Silva e Cátia Sousa e contou com o apoio da Dirceção Regional do Turismo.