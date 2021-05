Eduardo Jesus perspectiva Verão com muitos turistas na Madeira

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, perspectiva um Verão com muitos turistas na Madeira.

"Este é um momento particularmente importante para a Madeira, porque a pandemia permitiu-nos, neste momento, retomar alguma normalidade e isso significa, dada a nossa dependência ao sector do turismo, que vamos ter mais visitantes. Para o mês de Junho teremos muitas mais pessoas e para o mês de Julho as perspectivas também são boas. Tudo indica que vamos ter um Verão com muita força, não só na Madeira, como também no Porto Santo", referiu hoje na entrega do Certificado 'Madeira Safe to Discover' à Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, no Parque Temático da Madeira, em Santana.

O governante frisou a importância de haver uma preparação da Região para essa visitas.