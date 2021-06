Funcionários judiciais em protesto no Funchal antes da chegada de Marcelo

Vários funcionários judiciais estão em protesto silencioso, junto à Igreja do Colégio, minutos antes da 'partida' para o programa oficial do 10 de Junho que começa com o hastear da Bandeira Nacional na praça do município, onde é esperado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Funcionários Judiciais manifestam-se dia 12 em frente ao Palácio da Justiça do Funchal Os funcionários de Justiça em funções na Região Autónoma da Madeira irão manifestar-se, na próxima quarta-feira, dia 12 de Maio, à porta do Palácio da Justiça do Funchal, associando-se assim aos protestos que têm acontecido por todo o território nacional.