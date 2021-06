António Costa na Quinta Vigia

António Costa desloca-se esta tarde à Quinta Vigia, para participar na reunião que vai ser mantida entre o Presidente da República e o presidente do Governo Regional, apurou o DIÁRIO.

O primeiro-ministro aterra ao fim da manhã no Aeroporto Internacional da Madeira, três dias após ter estado na Região na qualidade de secretário-geral do PS, tendo apresentado a moção que vai levar ao congresso socialista.

Têm sido muitas as críticas feitas pelo Governo Regional à falta de apoio de Lisboa.

Na edição do passado sábado do DIÁRIO Pedro Calado contabilizou em seis as reivindicações do Funchal que aguardam por resposta do Governo da República: subsídio social de mobilidade; financiamento do novo hospital; dívidas dos subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos; dívidas fiscais; garantias do Estado às operações de refinanciamento e participação no capital social do Banco Português de Fomento. Para além destas acresce a questão do ferry, encalhada há pelo menos dois anos. Em 2019, o primeiro-ministro afirmou que seria criada uma comissão técnica para estudar a travessia Funchal-Lisboa, o que nunca aconteceu.

Estes deverão ser os principais pontos de discussão logo à tarde na reunião que vai ser mantida na Quinta Vigia e que acontece por ocasião da 12.ª visita do Presidente da República à Região, esta no âmbito das comemorações do Dia de Portugal.

Pelas 21h30 o primeiro-ministro assiste ao momento musical da Orquestra Clássica da Madeira, na Praça do Povo e amanhã participa nas solenidades do 10 de Junho, na Praça da Autonomia, a partir das 11h.