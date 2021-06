A intensa agenda de Marcelo Rebelo de Sousa

O programa de Marcelo Rebelo de Sousa na Madeira, a propósito das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Esta quarta-feira o Presidente da República estará na Praça do Município onde acontece a cerimónia militar do içar da bandeira às 11 horas. Depois, pelas 11h30, já terá chegado ao Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) para a iniciativa das Forças Armadas 'Alista-te por 1 dia'.

O almoço de Marcelo Rebelo de Sousa será restrito (fechado a jornalistas) com autarcas da Região e deverá começar pelas 13 horas na Reitoria da Universidade da Madeira.

Pelas 16 horas, o Chefe de Estado estará no lançamento do livro 'A autonomia da Madeira' de Manuel Pestana dos Reis, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Ao final da tarde, pelas 18 horas, começa a recepção na Quinta Vigia, que conta com as intervenções do presidente do Governo Regional e do Presidente da República. O evento é vedado aos órgãos de comunicação social, à excepção do momento das intervenções oficiais.

Já ao cair da noite, às 21h30, Marcelo Rebelo de Sousa segue para a Praça do Povo para assistir a um momento cultural pela Orquestra Clássica da Madeira.

Quinta-feira, 10 de Junho

Marcelo Rebelo de Sousa está no Funchal para as comemorações do 10 de Junho e é pelas 11 horas que começa a celebração com a cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da Autonomia e Avenida do Mar:

- Honras militares: Hino Nacional e Revista às Forças em Parada

- Cerimónia de Homenagem aos Mortos

- Intervenção da Presidente da Comissão Organizadora, Carmo Caldeira

- Intervenção do Presidente da República

- Imposição de Condecorações

- Desfile das Forças em Parada

- Cumprimentos dos Antigos Combatentes