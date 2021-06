Chegou o 'World Voyager' para a retoma do Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe esta manhã o navio de cruzeiro 'World Voyager', que marcará de forma efectiva a reabertura da Madeira aos navios de cruzeiro, isto depois de meses sem ter qualquer destes barcos atracados.

A escala deste navio, que ainda por cima arvora a bandeira nacional e é um dos integrantes do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), como tem sido referido, está incluído na operação que irá ser realizado entre as duas ilhas do arquipélago e as nove dos Açores.

Assim, concluindo praticamente seis meses sem navios de cruzeiro a atracar no Funchal, acredita-se que o 'World Voyager' será o primeiro de muitos navios que, nos próximos meses, farão escala na Madeira, assim seja a a indústria regresse ao activo após mais de um ano de paragem devido à pandemia de covid-19.

Aliás, desde 14 de Março de 2020 (quase 15 meses), o Porto do Funchal apenas recebera duas escalas efectivas (com navio em porto), apenas um com passageiros e quem sequer puderam sair do navio.

Foto Madeira-web.com

O navio ficou atracado na Pontinha.