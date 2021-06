Como a COVID-19 mudou a limpeza para sempre

A pandemia do ano 2020 foi e é uma oportunidade para aprendermos com os nossos erros e revermos os nossos procedimentos de limpeza. Tudo o que fazemos atualmente, já deveria estar a ser feito há muito tempo, em termos de limpeza e desinfeção. Agora, sob o peso do COVID-19, todos os sectores que conhecemos, sejam estes o da Saúde, da Educação, Públicos ou Privados, seguem protocolos exigentes. Mas não deveria ter sido sempre assim?

Outro ponto importante, que talvez nunca pensámos: Começa a fazer sentido qualificar e certificar as equipas de limpeza, porque além destas pessoas fazerem parte da linha da frente entre nós e as bactérias, vírus e microrganismos, acabámos por nos aperceber que o que eles fazem, afinal, é de extrema importância!

Mas, vamos por partes:

Qual é a verdadeira diferença entre limpeza e desinfeção?

A LIMPEZA é a remoção de detritos visíveis a olho nu, como sujidade e poeiras. Deve ser efetuada com um produto adequado à superfície que estamos a limpar.

A DESINFEÇÃO é um processo que elimina os microrganismos microscópicos, que não conseguimos ver, mas que existem. Deve também ser efetuada com um produto próprio para o efeito.

Quando os dois processos se juntam num só, nasce a Higienização.

Checklists – o que são e para que servem? As Checklists são listas que incluem todas as etapas, ações e responsáveis pelos processos de limpeza e desinfeção. Antigamente pensávamos que a limpeza e desinfeção era um processo simples e que poderia ser feito rapidamente. Mas cedo apercebemo-nos que é um processo complexo quando se trata de protegermos a nossa família, funcionários e clientes! A Seta Verde – Higiene, Lda. aconselha, não só, a fazer listas para se organizar durante estes processos e não esquecer nenhum detalhe, mas também a ter afixados os Planos de Higienização para o seu estabelecimento ou escritório, de modo a que todos os funcionários e/ou clientes saibam quais as medidas que está a adotar para mantê-los, a todos, em segurança.

Utilização de produtos corretos e eficazes: A escolha de produtos certos para o seu sector de atuação é importante. Escolher produtos com certificação, adequados e de acordo com diluições corretas é o que vai fazer com que mantenha todas as pessoas seguras e vai garantir que economiza tempo e dinheiro. Lembre-se que os produtos são testados e verificados antes de começarem a ser vendidos, pelo que as diluições aconselhadas foram testadas por profissionais. Leia sempre as Fichas Técnicas e as Fichas de Segurança de cada produto antes da sua utilização e certifique-se de que passa a mensagem correta à sua equipa de limpeza.

Acessórios de Limpeza: Muitas vezes esquecemo-nos deles, mas é crucial limpar e desinfetar baldes, esfregonas e panos multiusos no final de cada turno. Se não fizer a limpeza e desinfeção destes acessórios, no próximo turno de limpeza vai estar a espalhar novamente o que tanto lhe custou a limpar e a desinfetar da primeira vez! Ao optar por equipamento profissional, terá a vantagem da sua maior duração e rentabilidade na substituição a longo prazo.

Sustentabilidade e meio ambiente: A pandemia trouxe mais excessos em relação a três vertentes muito complicadas para o meio ambiente: PAPEL, LIXÍVIA e LIXO! O papel passou a ser item de referência contra a pandemia, porque é descartável. Convém não nos esquecermos que o consumo exagerado de papel traz repercussões graves para o nosso Planeta. O consumo de lixívia, principalmente em estado puro, também trouxe outro agravamento ambiental. A lixívia é um dos melhores e mais baratos desinfetantes do mundo, mas tem um problema gravíssimo! Saiba mais AQUI. Um dos gigantes adormecidos da sociedade é a amontoação de lixo que tem sido feito desde a Era Industrial. Produções massivas e a industrialização de vários sectores originou camadas inimagináveis de lixo em locais mais pobres do Planeta e nos confins dos Oceanos. Faça a sua parte, este Planeta não é nosso e será dos nossos filhos!

Formação e Qualificação das Equipas de Limpeza: Pertencem aos Heróis Invisíveis da Pandemia, agora mais importantes do que nunca. Contudo, é extremamente exigente ficar a par de todos os procedimentos, regulamentos de limpeza e higienização e das normas impostas pelas entidades de saúde. É urgente haver uma adaptação das empresas e entidades a esta nova realidade, mas mais do que nunca, é necessário a colaboração de toda a gente! Prepare as suas instalações com as soluções certas. Providencie aos seus profissionais de limpeza produtos e sistemas de limpeza que aumentem a qualidade mas, ao mesmo tempo, otimizem a eficiência e os recursos dispensados. Dê formação às suas equipas, faça com que estas compreendam a importância da contaminação cruzada e porque é que precisamos, mais do que nunca, de nos mantermos seguros.

