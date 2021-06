Marcelo passeou pelo Funchal a pé, falou com populares e até foi ao multibanco

O Presidente da República está na Madeira para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com um programa intenso que começa hoje e termina na quinta-feira.

Esta manhã, Marcelo Rebelo de Sousa, tal como o fez noutras ocasiões, já aproveitou para dar um mergulho no mar da Madeira e retemperar as forças para a jornada que aí vem, conforme ilustram as fotos exclusivas registadas pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva.

Depois, Marcelo saiu do hotel e comentou que a situação com Espanha "não passava de um equívoco", referindo-se às restrições inicialmente impostas e entretanto levantadas.

A seguir, imprevisível como sempre, o Presidente da República deu uma volta a pé pela cidade, cumprimentou populares e até foi ao multibanco.