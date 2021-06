A entrega do prémio literário juvenil alusivo ao Dia de Portugal, antes do jantar de Marcelo Rebelo de Sousa com membros do Governo Regional da Madeira, no Palácio de São Lourenço, está atrasada. Estava agendada para as 19h, mas essa foi a hora que Marcelo saiu de Câmara de Lobos, tendo ido primeiro ao hotel.