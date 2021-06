Calado satisfeito com nova operação do navio ‘MS World Voyager’ na Madeira

O navio ‘MS World Voyager’ chegou esta manhã para uma nova operação entre as ilhas da Madeira e dos Açores.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, esteve manhã, no Porto do Funchal e , disse que “passado quase 14 meses de praticamente de ausência de navios no Porto Funchal é com uma grata satisfação e orgulho que recebemos hoje este navio de cruzeiros.

Pedro Calado destacou que é um navio que tem como proprietário um português e que está registado no Centro Internacional de Negócios da Madeira e por isso, nós estamos muito satisfeitos”

O navio ‘MS World Voyager’ chegou uma esta manhã pelas 7 horas da manhã ao Porto do Funchal para iniciar uma nova operação entre as ilhas da da Madeira e dos Açores.

O navio teve um custo de cerca setenta milhões de euros e trouxe abordo 51 passeios, sendo a sua grande maioria de origem alemã.