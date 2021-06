Temperatura chegou aos 25 graus antes do nascer do sol

A última noite não foi tropical – a temperatura do ar não se manteve acima dos 20 graus centígrados (ºC) -, e até terá surpreendido a ocorrência de alguma, pouca, precipitação localizada sobre a manhã, mas o mais significativo da madrugada desta quarta-feira, que se adivinha quente, foi a ocorrência de ‘golpes de calor’ na costa sul da Madeira que ao amanhecer, chegou a registar temperatura ambiente acima dos 25 ºC.

Tal verificou-se na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (25.3 ºC), na Cancela/SRPC (25.1 ºC) e na Ponta do Pargo (25.0 ºC).

Antes do nascer do sol ocorreram outros registos significativos da temperatura do ar (acima dos 23 ºC) nas estações meteorológicas da rede do IPMA na Região, nomeadamente nas outras três estações urbanas do Funchal, Observatório, Lido e Monte, e também na Quinta Grande e nos Prazeres.