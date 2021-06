Portugal em risco de sair da ‘lista verde’ do Reino Unido

Menos de um mês depois de ter sido admitido, Portugal pode sair da lista de destinos seguros do Reino Unido.

A decisão, que será anunciada esta quinta-feira, dia 3 de Junho, baseia-se no aumento de infecções em Portugal, bem como no aparecimento de novas variantes, nomeadamente a do Nepal que já estará em circulação na Europa.

De acordo com a imprensa britânica, o primeiro-ministro Boris Johnson terá anunciado que “não hesitará” em remover qualquer país da 'lista verde' e voltar a apertar as regras.

Está em vigor no país um sistema de 'semáforo', com três cores diferentes em função do grau de risco do país de origem. Cada cor (verde, âmbar e vermelha) corresponde a regras específicas quanto ao número de testes necessários ou à necessidade de quarentena – ao regressarem ao país no caso dos turistas britânicos.

Há nesta altura doze países na 'lista verde' que permite aos britânicos fazerem viagens para o estrangeiro sem terem de cumprir quarentena quando regressam ao Reino Unido. Desde 17 de Maio, Portugal estava incluído nesta lista.

A lista é actualizada a cada três semanas, esperando-se já hoje uma próxima revisão.

Segundo os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), de quarta-feira, desde 06 de Abril que Portugal não registava um valor tão elevado de novos casos.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 no país mantém-se em 1,07 (1,08 no continente) e a incidência de casos de infecção (por mil habitantes) aumentou para 66,4 ( a anterior leitura que era de 63,3 casos).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.026 pessoas.