Marcelo já foi a banhos na Madeira, veja as fotos

O Presidente da República está na Madeira para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com um programa intenso que começa hoje e termina na quinta-feira.

Esta manhã, Marcelo Rebelo de Sousa, tal como o fez noutras ocasiões, já aproveitou para dar um mergulho no mar da Madeira e retemperar as forças para a jornada que aí vem, conforme ilustram as fotos exclusivas registadas pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva.

De salientar que o chefe de Estado chegou ontem à noite ao Funchal para as celebrações do 10 de Junho, que em 2020 não se realizaram na Região devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a agenda divulgada à comunicação social, o seu programa oficial no Funchal começa hoje com um almoço com membros da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, no Palácio de São Lourenço, residência oficial do representante da República para esta região autónoma, Ireneu Cabral Barreto.

À tarde, o Presidente da República irá depositar uma coroa de flores no Monumento ao Emigrante Madeirense, seguindo do Funchal para o concelho de Câmara de Lobos, para assinalar o Dia Internacional dos Oceanos, com apresentações de projetos e iniciativas nesta área.

Marcelo Rebelo de Sousa estará ainda presente na entrega de um prémio literário juvenil alusivo ao Dia de Portugal, antes de jantar com membros do Governo Regional da Madeira chefiado por Miguel Albuquerque, no Palácio de São Lourenço.