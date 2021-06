Ingleses 'ignoram' restrições e vêm passar férias ao Porto Santo

Embora o Reino Unido tenha imposto certas regras para confinamento aos seus conterrâneos, os ingleses continuam a vir para o Porto Santo.

Esta manhã chegaram dois voos de Londres e Manchester. Os aparelhos B737 - 800 transportaram, cada um, mais de 70 passageiros.

Também a TAP, que aterrou pouco depois das 11 horas, transportou mais de 90 passageiros.

Com estes números deverão ter desembarcado esta manhã no Aeroporto Internacional do Porto Santo mais 200 passageiros, sem contar com o voo da Binter que já há uma semana e meia que tem viajado com muitos passageiros, quer locais, regionais, continentais e mesmo de outras nacionalidades.

Apesar da pandemia e das restrições inglesas, o que está mesmo a dar são as férias e a Região Autónoma da Madeira agradece, em particular a 'Ilha Dourada'.