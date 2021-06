Marcelo já deu um mergulho, tal como ontem.

Está tudo preparado para a partida o programa oficial do 10 de Junho que começa com o hastear da Bandeira Nacional na praça do município.

Logo depois, Marcelo Rebelo de Sousa segue para o RG3 onde decorre a iniciativa 'Alista-te por um dia'.

Depois de um almoço com autarcas, na Reitoria da Universidade da Madeira, Marcelo estará no lançamento do livro 'A Autonomia da Madeira', na Assembleia Legislativa.

Ao final da tarde o Governo Regional recebe Marcelo na Quinta Vigia, onde está a ser instalado um ecrã para assistir ao jogo Portugal - Israel.