Cinco números que marcam esta terça-feira

18.489

Foram administradas, na última semana, 18.489 vacinas contra a covid-19 na Madeira. Os números foram esta manhã divulgados pela Direcção Regional da Saúde.

15.000

A Vereadora com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, apresentou esta manhã, no Parque de Santa Catarina, a VI Maratona Internacional da Madeira em Patins, um evento que decorre este domingo, dia 13 de Junho, no Funchal, e que conta com o apoio de 15 mil euros da Câmara Municipal

631

O comando Regional da Madeira da PSP realizou, entre os dias 24 de Maio e 4 de Junho, através do Programa Escola Segura, 42 acções de sensibilização, passando por 20 estabelecimentos de ensino da Região. No total 631 alunos tiveram contacto com esta iniciativa.

17,50

A autarquia de Câmara de Lobos retoma, a partir do dia 26 de Junho, a campanha 'Causa Animal', destinada à vacinação de identificação electrónica de canídeos e gatideos do concelho.

A vacinação terá um custo individual por animal máximo de 17,50 euros.

4

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública autuou, no passado fim-de-semana, 4 estabelecimentos por incumprimento de horários de funcionamento e 10 cidadãos pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.