Cinco números que marcam esta terça-feira

5.500

Pedro Ramos revelou, esta manhã, que as primeiras 5.500 doses da vacina da Janssen chegam no dia de hoje à Região Autónoma da Madeira.

1.854

As novas instalações do Centro de Desenvolvimento da Criança, situadas no piso superior do centro de saúde de Santo António, estão prontas para prestar um serviço às 1.854 crianças necessidades na RAM.

54

A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito, na Madeira, um homem de 54 anos, já referenciado por situações idênticas, pela presumível prática do crime de pornografia de menores.

30

A praia da Fontinha, no Porto Santo, foi a primeira deste ano a hastear a bandeira azul na Região Autónoma da Madeira.

O director regional do Ambiente, Ara Gouveia realçou o facto a bandeira é hasteada há 30 anos no Porto Santo.

3,8

Os preços das casas para arrendar na Madeira voltaram a subir, desta vez 3,8% em um ano, entre Maio de 2020 e Maio deste ano. A análise feita pelo idealista mostra que arrendar casa na Madeira custa uma média de 8 euros por metro quadrado (m2).