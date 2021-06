24 imagens que marcam esta segunda-feira

Veja 24 imagens captadas pelos fotógrafos da ASPRESS dos três eventos que marcaram esta segunda-feira, 7 de Junho, na Região.

Foi hoje inaugurada, na Rua João Tavira, a sede de campanha de Pedro Calado, candidato à Câmara do Funchal pela coligação PSD/CDS.

'A Senhora e a Ilha' é o título do novo livro do antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, editado pela Casa das Letras. O livro, que pretende ser uma reflexão sobre os principais desafios que os portugueses têm pela frente, foi hoje apresentado no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está de regresso à Madeira para uma visita de quatro dias, que terá como ponto alto as comemorações, no Funchal, na quinta-feira, 10 de Junho, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.