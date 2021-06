Presidente da República homenageia Lourdes de Castro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aproveitou a visita a Lourdes de Castro, na residência desta, no Caniço, para homenagear a conceituada artista plástica madeirense.

“Condecorei-a com a Comenda da Ordem de Santa de Santiago da Espada”, revelou à saída, onde se fez acompanhar do Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

Lembrou que “é a primeira condecoração que (Lourdes de Castro) recebe das ordens honoríficas”, apesar de já muito condecorada “por todo o mundo”, e justificou a homenagem como sendo “o reconhecimento de uma vida e uma obra notáveis".

Marcelo destacou a actualidade da obra de Lourdes de Castro, ao lembrar que recentemente no Porto e agora em Lisboa está patente uma “grande exposição” da artista madeirense, para vincar que a Comenda hoje atribuída “não é só uma homenagem nacional. É uma homenagem internacional”, afirmou.

Depois de uma hora na residência da artista que conta já 91 anos de idade, à saída Marcelo confessou que “foi uma surpresa, porque está com uma vida, com uma energia, com uma alegria no encarar o futuro”, razão para a visita ter demorado mais tempo, justificou.

Sobre Lourdes de Castro apesar dos “seus já muitos anos, diria que estamos perante uma jovem”, regozijou-se.

“Fica feita a homenagem em nome de todos os portugueses”, concretizou.