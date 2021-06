Previsão de poucas nuvens para esta terça-feira

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, 8 de Junho, o céu vai estar geralmente pouco nublado, temporariamente nublado por nuvens altas, um pouco por toda a ilha.

O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.

A temperatura vai oscilar entre os 18 e os 24 graus.

ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC