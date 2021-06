Trânsito sem complicações nesta terça-feira

Bom dia.

Na manhã desta terça-feira, 8 de Junho, o trânsito flui sem complicações, embora com algumas zonas de abrandamento nos mais concorridos acessos à cidade do Funchal.

Nota-se uma maior concentração de veículos, embora sem desaceleração, no nó da Quebrada, sentido Ribeira Brava-Funchal, na Ponte do Ribeiro Seco, em ambos os sentidos, e no nó de Pestana Júnior, também em ambos os sentidos.

A maior zona de abrandamento esta manhã concentra-se na Boa Nova. Nos restantes acessos à cidade o trânsito flui com a normalidade de uma manhã de dia útil da semana.

No centro do Funchal há os habituais pontos de congestionamento, nas vias de maior acesso à cidade. Esteja atento a estas zonas, evitando-as se possível.

Tome as devidas precauções na estrada, respeite o distanciamento entre veículos e tenha atenção à velocidade.