Gonçalo Nuno Santos cessa funções de chefe de gabinete de Rui Barreto

Gonçalo Nunes Santos vai deixar de ser chefe de Gabinete de Rui Barreto. A informação foi confirmada pelo próprio, ao DIÁRIO.

Gonçalo Santos explica que se trata de uma opção por razões estritamente ligadas à sua vida pessoal e que já estava prevista, quando aceitou regressar à Madeira, num acordo estabelecido com o seu amigo e líder do CDS na Região, Rui Barreto.

O ainda chefe de gabinete revela que os planos iniciais consistiam em estar na Madeira até ao final de 2020, depois de colaborar na instalação da Secretaria da Economia. Mas a pandemia de Covid-19 obrigou a adiar o regresso a Lisboa, onde tem um filho de quatro anos, a mulher e é quadro de uma entidade privada.

Agora, entende Gonçalo Nuno Santos, estão reunidas as condições para esse regresso, na garantia de que não há qualquer divergência ou crítica, tanto com Rui Barreto, como com o Governo ou qualquer dos partidos que o suportam, CDS e PSD. "Não há crítica, pelo contrário. Continuo a achar que foi a melhor solução de Governo."

Gonçalo Santos, que participou nas negociações de Governo com o PSD, diz que, em pandemia, teria sido "um horror a Madeira ter um governo inexperiente", independentemente da competência pessoal de cada um dos seus membros.

Gonçalo Santos diz que o CDS tem vindo a desempenhar bem um papel, no Governo, que é difícil. Numa altura em que as pessoas estão preocupadas com a sua saúde e em sobreviver, "ninguém compreenderia que o CDS andasse em bicos-de-pés a dizer 'a ideia é minha' ou 'discordo' desta ou daquela (...). É a melhor solução e o Rui Barreto e o Teófilo Cunha têm sido bons secretários".

Mesmo fora da Região, Gonçalo Santos, garante, vai conti9nuar a apoiar a solução de Governo em vigor e, em particular, o seu "amigo" Rui Barreto.