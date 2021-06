Selvagens será transformada em "grande santuário europeu do mar"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aproveitou as explicações sobre drones e projectos de investigação no mar, que decorre no cais de Câmara de Lobos, para relevar ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na zona das ilhas Selvagens será criado "o grande santuário europeu no mar" com o alargamento para uma "área imensa" de reserva, que garante "não tem efeito nenhum na pesca", excepção apenas para o atum