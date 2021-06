Presidente da República já está na Madeira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acaba de 'aterrar' no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

O avião, o Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa, pousou na pista em Santa Cruz pelas 22h14 trazendo a bordo o mais alto representante da Nação.

Marcelo inicia assim uma visita de quatro dias à ilha da Madeira, que terá como ponto alto as comemorações, no Funchal, na quinta-feira, dia 10 de Junho, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Além de fortes medidas de segurança, deslocaram-se ao aeroporto para receber Marcelo as mais altas autoridades civis e militares na Região, nomeadamente o Representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.