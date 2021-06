Marcelo Rebelo de Sousa visita Câmara de Lobos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, estão neste momento em Câmara de Lobos para visitar o cais.

Depois farão a deslocação, a pé, até ao Museu de Imprensa da Madeira, para a cerimónia alusiva ao Dia Internacional dos Oceanos, que abre com a intervenção do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Seguir-se-á a assinatura de protocolos, nomeadamente o ‘Sentinela Atlântica’, Protocolo de Cooperação entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Governo Regional da Madeira, a Universidade da Madeira e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, e o protocolo de cooperação para a economia azul entre o Governo Regional da Madeira e a Fórum Oceano – Associação Empresarial da Economia do Mar.

Subscritos os protocolos haverá intervenção do Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, antes da apresentação de projectos e iniciativas de I&D – unidades de investigação e desenvolvimento - e empresariais ligadas aos Oceanos. A cerimónia termina com a intervenção do Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa está na Região, onde irá ficar até quinta-feira.