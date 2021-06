Marcelo passeou pela baixa do Funchal e conversou com sem-abrigo

O Presidente da República fez ontem um périplo pelo Funchal, após ter recebido uma delegação de representantes da Associação de Lesados BES Emigrantes da Venezuela e África do Sul (ALEV), no hotel onde se encontra hospedado, no Funchal.

É conhecido o hábito que Marcelo Rebelo de Sousa tem de caminhar antes de se recolher, o que acontece, por norma, madrugada alta. Foi o que aconteceu horas depois de ter aterrado no Aeroporto da Madeira. Acompanhado pelo Representante da República, Ireneu Barreto e por alguns assessores, o Presidente deixou o hotel, seguiu pela Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, passou pela Praça do Povo, onde vai realizar-se um concerto da Orquestra Clássica, na noite do dia 9 e demorou-se na Praça da Autonomia, local escolhido para as cerimónias oficiais do Dia de Portugal. Marcelo assistiu ao ultimar da montagem do palanque e da bancada, onde vão estar as mais altas figuras do Estado, depois de amanhã. Depois disso, o Presidente da República e a pequena comitiva que o acompanhava regressou ao hotel, tendo passado pela Avenida Arriaga e subido pela do Infante. No percurso, o Chefe do Estado trocou impressões com alguns sem-abrigo que costumam pernoitar na baixa do Funchal.

Marcelo Rebelo de Sousa está na Madeira, região escolhida para as cerimónias do Dia de Portugal, até quinta-feira e tem uma agenda intensa.