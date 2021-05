Grupo AFA cria mais de 300 postos de trabalho em 2021

No ano em que comemora 40 anos de criação da empresa que está na génese do que é hoje o conglomerado empresarial, o Grupo AFA continua a aposta no seu desenvolvimento, com enfoque nos recursos humanos.

A construtora AFAVIAS tem vindo a criar vários postos de trabalho nos últimos anos, sendo o sector da construção a principal área de negócio do grupo. Em 2020, recrutou 33 colaboradores, e este ano soma já 88 novas admissões.

Para a totalidade de 2021, o número de trabalhadores admitidos ultrapassará os 120 para várias funções, nomeadamente encarregados de obra, pedreiros, serventes, ladrilhadores, pintores, estucadores, aplicadores de gesso cartonado, condutores de veículos pesados e manobradores de escavadoras.

O recrutamento quer dar respostas a necessidades imediatas no que diz respeito a um aumento de obras, com especial enfoque em projectos imobiliários de grande escala em curso na região, cujo promotor é uma das marcas do grupo, a AFA Imobiliária.

O negócio imobiliário contribui de forma significativa para o volume de negócios do Grupo AFA. Tornou-se, inclusive, no seu terceiro pilar da actividade: construção, hotelaria e imobiliário. Um dos motivos é o posicionamento no mercado de luxo através da idealização e construção de empreendimentos com a assinatura Savoy Residence.

No pilar hotelaria o grupo mantém-se pro-activo na definição de estratégias para o período de recuperação. Em Junho, para além de proceder ao regresso dos colaboradores em regime de lay-off, decorrerão processos de recrutamento para preencher outras vagas.

Até ao momento, a Savoy Signature já recrutou 97 e irá contratar mais 174 até ao final do ano nas várias áreas. Com a reabertura e retoma progressiva da actividade das suas unidades (Calheta Beach a 17 de Maio, Saccharum a 24 de Maio e Gardens a 31 de Maio), incluído a abertura do novo hotel NEXT, a colecção de hotéis atinge os cerca de mil colaboradores, face aos 850 no início de 2020.

De momento, o total de colaboradores do Grupo AFA ultrapassa os três mil, visando dar resposta aos novos desafios e reforçar a posição do grupo no mercado global.