Marcelo faz pausa para a poncha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aproveitou a ida a Câmara de Lobos para fazer e beber poncha, no bar Filhos D' Mar, no Largo do Poço.

"Muito bom", diz Marcelo após o primeiro golo de poncha

Foi a primeira (poncha). A primeira inesquecível", responde Marcelo.

O Presidente da República visitou o Cais de Câmara de Lobos e agora segue, acompanhado por uma multidão, para o Museu de Imprensa, onde vai decorrer a cerimónia alusiva ao Dia Internacional dos Oceanos.