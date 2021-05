CDU diz que "não basta que mudem as moscas" na Câmara do Funchal

A CDU desenvolveu nesta tarde de sábado uma iniciativa política nas zonas altas do Funchal, mais precisamente nos sítios das Escadinhas da Estrela e do Vasco Gil, na Freguesia de Santo António, onde, perante a constatação do prolongamento dos problemas que afectam as populações e tornam a cidade tão desigual, o coordenador regional, Edgar Silva, afirmou que "não basta mudar de caras, se todos os problemas se vão arrastando, quer com o PSD a comandar a Câmara, quer com o PS".

Mais disse Edgar Silva que "nas Escadinhas da Estrela, desde a aluvião do 20 de Fevereiro de 2010, quando era o PSD quem comandava a Câmara Municipal do Funchal, até hoje, com a governação do Município pelo PS, continuam por resolver problemas de deslizamentos de terras junto aos acessos das populações às suas casas. Ou seja, houve apenas uma dança de cadeiras, foram substituídos uns por outros no governo do Funchal, mas os problemas que tanto penalizam o povo continuam por resolver", lamentou.

Outro exemplo apontado pelo dirigente partidário de como "não basta que mudem as moscas" é a construção de um acesso rodoviário digno e adequado às necessidades básicas das populações que vivem nas Escadinhas da Estrela. Disse Edgar Silva que "já quando o PSD tinha maioria na CMF a população reclamava um acesso rodoviário com um mínimo de condições. Com o PS em maioria na CMF os problemas continuam e as populações continuam a ser vítimas de políticas geradoras de uma cidade ainda mais desigual".

Já no Sítio do Vasco Gil, Edgar Silva afirmou que para a CDU, lugares como esse "não só demonstram como cresce o Funchal desigual, mas também estes lugares ultraperiféricos dos esquecidos pelos governantes confirmam como 'no tempo do PSD', como 'no tempo do PS', não aconteceu a solução dos problemas para o povo".

Por isso, para a CDU é necessária outra política, em alternativa ao PSD e ao PS, capaz de garantir resposta aos problemas do presente e soluções de futuro, na luta por uma vida melhor.