Idalina Perestrelo destaca sucesso do Cartão Eco Escola

A vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo o pelouro do Ambiente, inaugurou, no Largo da Restauração, a exposição “Todos juntos por mais Cidadania Ambiental”, uma mostra que marca o arranque da edição 2021 da Semana do Ambiente.

Na ocasião, foram também entregues os vouchers do Eco Cartão Escola, um projecto da Autarquia que visa incentivar a comunidade escolar a aperfeiçoar as boas práticas ambientais no domínio da gestão de resíduos sólidos.

Idalina Perestrelo referiu que “ao iniciarmos esta importante semana de sensibilização ambiental, com a exposição que ficará patente até ao próximo dia 8 de junho, entregamos também os vouchers correspondentes ao Eco Cartão Escola, no valor de 2 mil euros, que foram acumulados desde outubro de 2019 até ao passado mês de abril.”

Neste sentido, foram recolhidos um total de 28.168 Kg resíduos recicláveis, distribuídos por 14.385 Kg de papel/cartão(51%), 13.052 Kg de embalagens de plástico e metal (46%) e 731 kg de vidro de embalagem (3%).

“Este projeto é claramente um caso de muito sucesso e queremos agradecer a colaboração e a dedicação dos nove estabelecimentos escolares do nosso município pelo excelente empenho na deposição seletiva dos resíduos”, acrescentou.

A Vice-Presidente concluiu que “este trabalho em rede com as escolas tem sido muito importante, até porque os alunos também levam os ensinamentos para casa e ficamos todos a ganhar, principalmente o Ambiente. Será uma semana cheia de iniciativas onde procuramos que as pessoas percebam que têm, de facto, de mudar a forma de agir, adotando comportamentos e atitudes mais responsáveis para o bem do nosso planeta e da nossa qualidade de vida.”

As comunidades escolares envolvidas neste projecto foram: Escola B123/PE Bartolomeu Perestrelo; Escola B23 Dr. Horácio Bento de Gouveia; Escola Básica com PE Santo António e Curral das Freiras; Escola B23 dos Louros; Escola B23 Dr. Eduardo Brazão de Castro; Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco; Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola Secundária Francisco Franco; e a Escola Secundária Jaime Moniz.