CDU saúda trabalhadores da CMF por conquista revindicada há mais de 20 anos

A CDU realizou hoje uma acção de contacto com os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal (CMF), onde saudou a conquista de um direito aguardado há mais de 20 anos: o pagamento do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade.

Herlanda Amado, deputada municipal da CDU, congratulou todos os trabalhadores da autarquia por esta conquista e reforçou o facto de nunca terem desistido de lutar.

20 anos para regulamentar uma lei. 20 anos para garantir que estes trabalhadores vissem o risco do seu trabalho compensado no final de cada mês". Herlanda Amado

A dirigente da CDU referiu, no entanto, que ainda há "muito caminho a percorrer" na garantia e salvaguarda dos direitos dos trabalhadores da autarquia.