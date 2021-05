CDU reivindica alargamento do horário dos transportes públicos nas zonas altas do Funchal

A CDU promoveu neste domingo, dia 31 de Maio, uma iniciativa política no Galeão, em São Roque, onde abordou os problemas que no acesso aos transportes públicos que "penalizam as populações" das zonas altas do concelho do Funchal.

"Mudaram as caras, mas os problemas prolongam-se no tempo", afirmou na ocasião Edgar Silva, relembrado que "já no tempo em que o PSD governava a Câmara Municipal do Funchal (CMF) as populações reclamavam pelo facto de a Horários do Funchal não garantir o serviço de transportes públicos na parte da tarde de sábado e de domingo, e ao longo da semana depois das 21 horas".

"Pois, saiu o PSD e entrou o PS para a governação da CMF e os problemas continuam por resolver", concluiu o Coordenador Regional.