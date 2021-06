México com 34 mortes em 24 horas, número mais baixo em 14 meses

O México anunciou 34 mortes da covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde abril de 2020, elevando o número total de mortes para 228.838, informou segunda-feira o Ministério da Saúde.

Além disso, as autoridades comunicaram 881 infeções nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos confirmados para 2.434.562.

Com estes números, o México é o país com o quarto maior número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o décimo quinto em número de casos confirmados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Ao todo, 14.172.467 pessoas já receberam as duas doses da vacina necessárias para completar o processo de vacinação contra a covid-19.

Com 126 milhões de habitantes, o país iniciou em 24 de dezembro a vacinação contra o novo coronavírus.