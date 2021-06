CDU exige medidas de proteccção para os moradores de Santa Rita

A CDU veio hoje a público alertar para os problemas dos moradores de Santa Rita, que vão ficar a residir ao lado das obras de construção do Novo Hospital.

"O pó libertado pelas várias máquinas a trabalhar diariamente", que "impede que se abra uma janela" ou "que se coloque roupa a secar", os "problemas de saúde para quem sofre de problemas de asma ou bronquite", bem como a questão da "insegurança de viver paredes meias com um estaleiro a céu aberto" são alguns dos aspectos enumerados pelos comunistas em nota de imprensa.

Para estes moradores que vão ficar a residir em toda a área envolvente da construção do novo hospital, o inferno apenas começou porque as obras irão demorar vários anos e não podemos aceitar nem permitir que se assista à degradação das condições de vidas destes moradores.

Neste sentido, a CDU exige "da parte das entidades competentes, a intervenção necessária para salvaguarda e protecção de quem está confrontado com os impactos negativos do arranque desta obra".

A mesma nota refere-se ainda a alguns aspectos que, no entender, dos comunistas foram "mal conduzidos", nomeadamente: "expropriações financeiramente injustas e completamente desajustadas das necessidades das pessoas"; "realojamentos em espaços desadequados às necessidades das famílias" ou a "forma abrupta e desorganizada do arranque das obras no terreno, que levaram à destruição de várias casas".

Não obstante, ressalvam que a construção do Novo Hospital da Madeira - uma obra "há muito reivindicada pela CDU" - é uma "obra necessária" devido às "falhas comprovadas" nas valências das actuais infra-estruturas de saúde da Região.