'Espinhos e acúleos' de Martinho Mendes para conhecer no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco acolhe, a partir de 11 de Junho, a exposição 'Espinhos e acúleos' de Martinho Mendes. A apresentação acontece às 11 horas e a exposição estará patente até 13 de Agosto.

Esta mostra está inserida no ciclo de exposições 'Partilhas Francas', sendo esta a terceira de cinco exposições integradas neste projeto a ser inaugurada.

"O projeto “Partilhas Francas” consiste numa revisitação aos acervos museológicos municipais onde os artistas plásticos estabelecem diálogos entre a arte contemporânea, a história do edifício, os seus espólios e a sua inserção na cidade", explica nota do Teatro Municipal Baltazar Dias.

'Espinhos e acúleos' é um projecto de intervenção da autoria do artista plástico e investigador Martinho Mendes, "que estabelece conexões plásticas entre o Museu Cidade do Açúcar e o Museu Henrique e Francisco Franco, nomeadamente através da revisitação de duas pinturas de Henrique Franco em reserva".

Martinho Mendes desenvolveu um conjunto de objetos de pequeno formato que serão apresentados sob instalação a par dos objetos expostos nestes museus. O artista visitou a reserva do MHFF e elegeu duas pinturas de Henrique Franco, 'Bordando no Jardim' e 'Jardim', ambas de 1918, que há muito não eram expostas ao público. Depois, partiu das mesmas e "trabalhou a deslocação e desconstrução permanentes que orientaram um conjunto de possibilidades de diálogo/confronto entre os acervos expostos e os objetos que o artista introduziu estrategicamente no circuito expositivo dos dois espaços museológicos".