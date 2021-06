CDS fala em "semana negra para a economia da Região por culpa da inércia do Governo da República"

O CDS considera que esta foi uma semana negra para a economia da Região e 'aponta o dedo' ao Governo da República. António Lopes da Fonseca explica esta constatação com a retirada de Portugal da 'lista verde' do Reino Unido, mas também com a falta de apoios para renovação da frota pesqueira.

Num conferência de imprensa realizada esta manhã, o líder parlamentar do CDS afirmou que "a Madeira vai ser prejudicada por uma certa inércia e até algum desleixo por parte da diplomacia portuguesa". Em causa a passagem da Madeira para a 'lista amarela' para os viajantes do Reino Unido. "Esta decisão vai afectar tremendamente o turismo da Região quando é do conhecimento de todos que a Madeira tem números que são verdadeiramente um exemplo, não havendo uma preocupação por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros em salvaguardar as duas Regiões Autónomas".

Lopes da Fonseca assume o descontentamento face ao anúncio do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, sobre a falta de apoios para a renovação da frota pesqueira do peixe espada-preto. "Com esta decisão, o Senhor Ministro revelou que não tem capacidade de negociação junto da União Europeia", considera.

"Neste sentido, o Grupo Parlamentar do CDS questiona: Para que serve afinal a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, se os Ministros não têm capacidade nenhuma de negociação! Referimo-nos, em particular, ao Ministro da Agricultura, ao Ministro do Mar, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Há, claramente, uma inação total para não dizer uma incompetência!", afirma o líder parlamentar.

É por estes motivos que o CDS lança um desafio ao PS, aproveitando o facto do Primeiro-ministro visitar a Região no próximo domingo. Lopes da Fonseca pede que "que o PS Madeira interceda junto do Senhor Primeiro-Ministro, no sentido de reverter estas duas decisões negativas para a Região".

"Sendo que esta não renovação da frota implica não renovar 20 espadeiros, implica prejudicar cerca de 200 pescadores e as suas famílias e implica insistir que os pescadores disponibilizem 7 milhões de euros para essa renovação", explica, acrescentando que os pescadores não têm esta quantia para a renovação da frota pesqueira.

Lopes da Fonseca concluiu a conferência de imprensa reforçando o pedido para que o PS se mostre regionalista e autonomista, pelo que deverá interceder junto do Primeiro-ministro, mostrando o seu descontentamento sobre estas matérias.