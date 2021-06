Colisão na Meia Légua deixou duas pessoas encarceradas

Uma colisão entre duas viaturas, esta tarde, na Meia Légua, junto ao Complexo Desportivo da Ribeira Brava, provocou quatro feridos, dois deles chegaram a ficar encarcerados no interior da viatura.

O acidente motivou o empenhamento de meios dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Uma viatura ligeira, onde seguiam duas pessoas, embateu num veículo da Via Expresso. As duas pessoas que seguiam no carro particular ficaram encarceradas, tendo sido socorridas pelos bombeiros locais, que estiveram no teatro de operações com 10 elementos.

Já os funcionários da concessionária estavam algo queixosos da zona do peito, mas foram capazes de sair da viatura pelos próprios meios.

Os quatro foram encaminhados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.