Pedro Gonçalves é o novo treinador sénior de futsal da 'Francisco Franco'

O Clube Desportivo Escola (CDE) Francisco Franco apresentou, hoje, o seu novo treinador para a equipa sénior de futsal.

O cargo será ocupado pelo professor Pedro Gonçalves, treinador Grau II, até ao final da actual época desportiva e para a época 2021/22.

Com esta contratação, o clube pretende "fortalecer e ganhar uma dimensão superior ao nível dos seniores no Campeonato Regional", refere o CDE em nota de imprensa.

Pedro Gonçalves este oito épocas com a emblema da 'Francisco Franco', tendo-se sagrado Campeão da II Divisão Regional em seniores; Campeão da Taça da Madeira em juniores.

No seu currículo conta ainda com passagem: pelo CDR Cruzado Canicense (por três épocas), São Roque do Faial (duas épocas) e nos Unidos da Camacha (1 época).