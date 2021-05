Madeirense Énio Mendes ajuda Toledos a garantir final do campeonato

O GD Toledos está apurado para a final do Campeonato Nacional masculino da 1.ª Divisão em ténis de mesa masculino, depois de eliminar o AR Novelense nas meias-finais, com dois triunfos (3-1 e 3-0).

A equipa açoriana, que conta com o madeirense Énio Mendes, fica agora à espera do vencedor da outra meia-final, entre o Sporting CP e o CD 1.º Maio, na qual os 'leões' estão em vantagem, depois de terem ultrapassado a primeira mão por 3-0. A segunda mão realiza-se no sábado, às 15h00, em Alvalade.

No encontro de ontem a formação açoriana, que em Abril conquistou a Taça de Portugal, contou com o jogador madeirense em plano de evidência, ao conquistar dois triunfos, um na prova de pares e outro no segundo jogo de singulares.

GD Toledos, 3 – AR Novelense, 1

Local: Centro de Alto Rendimento, Vila Nova de Gaia

Énio Mendes / Diogo Silva, 3 – António Monteiro / Silas Monteiro, 0 (11-2, 13-11, 14-12)

João Sedúvem, 2 – António Monteiro, 3 (11-4, 9-11, 9-11, 11-8, 5-11)

Énio Mendes, 3 – João Neves, 0 (11-2, 11-7, 11-7)

Diogo Silva, 3 – Silas Monteiro, 0 (11-9, 11-7, 11-3)