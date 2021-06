Turistas ingleses deixam a Madeira mais cedo

Esta manhã no aeroporto da Madeira, junto ao check in da Easyjet, havia vários turistas ingleses a deixar a Madeira mais cedo do que o previsto.

Um casal de ingleses disse ao DIÁRIO que tiveram de interromper as férias pelo facto de o governo britânico ter decido, ontem, passar Portugal para a 'lista amarela', a partir da próxima terça-feira, e isso causa um grande transtorno para quem trabalha.

Madeira e Açores também saem terça-feira da "lista verde" britânica Portugal, incluindo os arquipélagos da Madeira e Açores, vai deixar a "lista verde" de viagens internacionais do Governo britânico na terça-feira às 04:00, anunciou o Ministério dos Transportes britânico.

Adiantaram que “não queremos ficar dez dias em quarentena no Reino Unido. É com muita pena que deixamos a Madeira mais cedo, mas tem de ser”.

Vários são os turistas que estão a fazer o teste antigénio no aeroporto para poderem viajar a Inglaterra.

O voo da Easyjet que viajará para Londres - Gatwick vai praticamente cheio, com 180 passageiros.

O aumento de procura pelo um lugar por parte de turistas ingleses era notório, esta manhã, no aeroporto da Madeira.