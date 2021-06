A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, na próxima segunda-feira, entre as 9h30 e as 16 horas, está previsto decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água, afectando o abastecimento em vários arruamentos da freguesia de São Martinho.

São eles: Caminho do Regedor; Rua Corveta Dona Estefânia e Travessa da Vinha à Velha.