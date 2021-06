Hotelaria perde “cereja no topo do bolo” com decisão inglesa

A frustração advém do facto do anúncio do governo britânico da retirada de Portugal da ‘lista verde’ surgir numa altura em que “estávamos a ter pick-ups muito engraçados e previsões de ocupação muito interessantes para este mês de Junho”, elucida o director-geral da Four Views Hotels.

Sérgio Costa explica que, de momento, o grupo hoteleiro madeirense conta apenas com uma unidade aberta, o Four Views Monumental, no qual o mercado britânico não era, à data, o principal mercado emissor. Ainda assim, “era um mercado que estava em crescimento, com reservas a entrar diariamente.”

Depois da decisão de ontem, a ser implementada a 8 de Junho, “já temos cancelamentos, especialmente agora para Junho, e a médio-prazo vamos sentir uma ausência grande de reservas.” A tendência é, cada vez mais, o ‘last minute’ e Sérgio Costa teme que estas reservas de último minuto venham a desaparecer, prevendo-se que “vamos ter uma fase praticamente sem reservas do mercado inglês.”

O hoteleiro considera o mercado britânico “como sendo a cereja no topo do bolo e vamos agora perder a cereja.” Restam, então, os outros mercados emissores, apontando-se uma quebra na ocupação na ordem dos 20 pontos percentuais no grupo Four Views.

Previa-se o início da operação alemã para meados deste mês, mas “daqui até lá, por reflexo, este mercado pode reconsiderar.” Numa nota mais positiva, “o que acho, também, é que o mercado alemão vai olhar para o destino Madeira de forma diferenciada do restante Portugal Continental, e assim poderemos não ter problemas com este mercado emissor.”

O director-geral da Four Views Hotels fala, ainda, da importância da ‘discriminação positiva’ de que falam os governantes regionais, sendo que “é importante conseguirmos fazer alguma pressão a nível dos parceiros dos operadores turísticos, das companhias aéreas, para chegarmos ao Sr. Ministro dos Transportes”, Grant Schapps.