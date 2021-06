Funcionária do talho do La Vie sofre corte num braço com uma serra

Uma mulher de 33 anos sofreu esta manhã um corte num braço, com uma serra, quando se encontrava a trabalhar no talho, no Centro Comercial La Vie, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram socorro à vítima, estancando a hemorragia.

A mulher foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.