Alunos representam escola Francisco Franco em debate nacional 'O Nosso Oceano em 2030'

Os dois alunos da Francisco Franco vão juntar-se a oito alunos de outras Escolas Azuis do país para debater 10 compromissos da Escola Azul definidos.

Camila Baptista e o Rodrigo Almeida vão representar amanhã, dia 26 de Maio, a Escola Secundária de Francisco Franco no debate nacional 'O Nosso Oceano em 2030'.

A intervenção de abertura do evento ficará a cargo do Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, e será moderado pela jornalista da TVI, Catarina Canelas.

O debate é a fase final do desafio 'O Nosso Oceano em 2030', lançado este ano às Escolas Azuis com o objectivo de as envolver na Década da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) das Nações Unidas.

A iniciativa será transmitida no canal de YouTube Escola Azul, a partir das 17 horas.

Camila Baptista é aluna do 10.º ano do curso de Artes Visuais e Rodrigo Almeida frequenta o 11.º ano do curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural.