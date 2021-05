Interrupção no abastecimento de água em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, dia 26 de Maio, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua Dr. Pita, na freguesia, São Martinho, que afectará o abastecimento de água entre as 9 e as 16 horas.

Os seguintes arruamentos poderão ser afectados:

- Rua Dr. Pita (desde o Caminho das Virtudes até à rotunda da Rua das Virtudes);

- Urbanização da Azinhaga da Nazaré;

- Rua Henrique Franco;

- Alameda Danilo Gouveia;