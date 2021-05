Museu Henrique e Francisco Franco recebe o grupo 'Paleta de SOL'

A iniciativa 'Música nos Museus' chega ao Museu Henrique e Francisco Franco já no próximo dia 28 de Maio, pelas 19 horas, com um concerto do grupo 'Paleta de SOL', constituído por Márcia Brito, Tiago Sena e Francisco Andrade.

O grupo nasce do convite feito pelo Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal do Funchal, para a edição do projecto 'Música nos Museus' 2021, que até final do ano apresenta performances musicais em museus da cidade da cidade.

"O repertório que será apresentado surgiu de uma visita efetuada à exposição patente no Museu, sendo que as obras ali exibidas serviram de inspiração para a composição de temas originais e para a pesquisa de temas que descrevessem musicalmente as obras, que compõem neste momento o acervo do museu", explica nota do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Neste concerto, serão retratados através da música, "as meninas e os meninos, os campos, as naturezas mortas, os sorrisos tímidos, a luz, as sombras e paletas de cores que iluminam todo o espaço do museu, com a assinatura bem vincada dos irmãos Franco".

Devido às restrições impostas relativamente à lotação dos espaços, o concerto poderá contar com 25 espectadores, mediante inscrição através do email [email protected] ou através do número 291 211 090.