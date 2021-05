A Câmara Municipal do Funchal informa que na próxima segunda-feira, dia 31 de Maio, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua Dr. Pita, na freguesia de São Martinho.

A intervenção poderá afectar o abastecimento de água na respectiva rua, entre o cruzamento com o Caminho das Virtudes e a rotunda dos Barreiros, entre as 9 e as 17 horas.