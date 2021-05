Jovens feridas num acidente em São Martinho

Uma colisão no Caminho de São Martinho, ocorrida ao início da noite de ontem, provocou ferimentos a duas jovens, de 12 e 20 anos.

Uma das raparigas queixava-se de dores na cabeça e outra da zona da bacia, motivo pelo qual foram assistidas no local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa. Após terem sido imobilizadas em plano duro seguiram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receberem tratamento.

Uma outra jovem com cerca de 20 anos também se sentiu mal no local e foi levada para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal por se encontrar bastante nervosa.